Kemalpaşa mahallesinde meydana gelen kazada kamyonet ile çarpışan motosikletteki kuzenler yaralandı.

Kaza Kemalpaşa mahallesi Sülün ile Ilıca sokaklarının kesiştiği kavşakta meydana geldi. Ilıca sokakta seyir halindeki sürücü Bilal B.(35) yönetimindeki 16 PE 486 plakalı kamyonet, Sülün sokakta seyir halindeki sürücü Talha Ç.(17) yönetimindeki 16 BBK 631 plakalı motosiklet ile çarpıştı. Kaza sonucu motosikletin sürücüsü ile arkasındaki kuzeni Berat Ç.(16) yaralandı.

Yaralılar kaza yerines sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

İbrahim Uslu