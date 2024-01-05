İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban’ın kış dönemlerinde gerçekleştirdiği ‘Bereket Sofrası Halk Günleri Buluşmaları’ yaz döneminde verilen aranın ardından geçtiğimiz haftalarda tekrardan başlamıştı. Her hafta Cuma sabahı farklı bir camide düzenlenen ‘Bereket Sofrası’ halk günleri buluşmalarının dördüncü durağı Süleymaniye Mahallesi oldu. Bereket Sofrası, bu sabah Tabakoğlu Camisi kuruldu. Birlik ve beraberliğin artması ve vatandaşlar ile kucaklaşma adına düzenlenen Bereket Sofrası buluşmaları kapsamında Başkan Alper Taban ve beraberindeki heyet, Süleymaniye Mahallesi sakinleri ve cami cemaatiyle buluştu.

MAHALLENİN SORUNLARI KONUŞULUYOR

Vatandaşların istek, şikayet ve dileklerini ilk ağızdan Başkan Taban ve ilgili yöneticilere ilettiği Bereket Sofrası Halk Günleri etkinliğinde kılınan sabah namazının ardından mahalle sakinleri ve cami cemaatiyle simit, zeytin ve peynir ile kahvaltı yapılırken, aynı zamanda mahallenin ve bölgenin sorunları dinlenerek birlikte ortak çözümler üretiliyor.

AMACIMIZ VATANDAŞLARIMIZI DİNLEMEK

Belediye Başkanı Alper Taban ile beraberindeki AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Durmuş, meclis üyeleri ve AK Partili yöneticilerin katılımıyla her cuma sabahı gerçekleşen Bereket Sofrası etkinliğinde, sabah namazının kılınmasının ardından caminin karşısında bulunan Rumeli Kültür Derneği lokalinde cemaatle birlikte kahvaltı sofrasına geçildi. Zeytin, peynir ve simitle yapılan kahvaltı sonrası vatandaşlara hitaben konuşan Belediye Başkanı Alper Taban, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Bereket Sofrası buluşmalarının amacının vatandaşları dinlemek olduğunu ifade eden Başkan Taban, “Bereket Sofrası adı altında bu sofraları göreve geldiğimiz günden beri kuruyoruz. Bu vesileyle farklı mahallelerimizde, farklı camilerimizin cemaatleriyle bir araya geliyoruz. Soframızı bereketlendirdiğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Bu buluşmaların amacı sizlerin taleplerini, şikayetlerini, öneri ve isteklerini dinlemek. İlçe Başkanımızla, meclis üyelerimizle ve parti yöneticilerimizle bir aile olarak buradayız. Sizleri dinlemek için geldik. Muhtarımıza da teşekkür ediyorum. Mahallemizle ilgili bizlerle sürekli istişare halinde” şeklinde konuştu.

“İLERİDE FAYDASINI ÇOK DAHA İYİ ANLAYACAĞIZ”

Başkan Taban, devam eden alt yapı çalışmaları hakkında da konuşarak şu açıklamalarda bulundu: “Şehrimizde alt yapıyı yenilemeyle ilgili çalışmalarımız var. İçme suyu hatlarımızı yeniliyoruz. Süleymaniye Mahallemizin de bir kısmı aslında bu çalışmaları yaşadı. Önümüzdeki baharla beraber tekrar bu çalışmalar devam edecek. Ben bu çalışmalar için Alinur Aktaş Başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Bu yatırımların sadece bu dönemle ilgili maliyeti 2 katrilyon. Bugün çok anlaşılmasa da bunlar geleceğe matuf çalışmalar. İleride faydasını çok daha iyi anlayacağız”

Konuşmanın ardından Başkan Taban mahalle sakinlerine de söz verdi. Vatandaşların İnegöl ve yaşadıkları mahalle özelinde sorunları dinlenirken, talep ve ihtiyaçlar üzerine istişareler de yapıldı.