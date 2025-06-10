Olay dün 13.00 sıralarında Yenişehir ilçesinin Çayırlı mahallesinde Urfa'dan gelen mevsimlik işçilerin konakladığı çadır kentte meydana geldi. Bir hayırsever 250 kişinin olduğu çadır kente tencerelerle pilav getirip ikram etti. Saatler sonra işçilerden bazıları mide bulantısı ve kusma şikayeti çekmeye başladılar. Dün ve bugün fenalaşan M.A.(13), İ.A.(14), M.A.(20), Z.A.(24), H.A.(26), M.D.(39), S.B.(35), A.B.(37), H.B.(48), V.B.(44), A.B.(44), H.A.(9), V.M.(50), S.D.(38), H.E.(18), M.D.(46), E.E.(19), M.K.(24), N.S.D. (13) ,İ. H. A. (15), M. A. (16), Z. A.(13), H. A. (42), S. B. (40), A. B. (37), H. B. (48), A.B. (44), *H. İ. (9), V. M. (50), E. E. (26), Y.İ. (13), A. İ. (38), U. E. (39), M. B.(15) ve M. D. (39) Ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi'ne, 5 kişi ise ambulanslarla Yenişehir Devlet Hastanesine kaldırıldılar.

Zehirlenen şahısların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Jandarma komutanlığı ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.