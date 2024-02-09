Bursa İnegöl Akhisar mahallesinde meydana gelen kazada kamyon ile çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.

Kaza Akhisar mahallesi Karalar yolu üzerinde meydana geldi. Cadde üzerinde seyreden sürücü Sadık Ö. Yönetimindeki 16 NKN 05 kamyon ile sürücü Mehmet K. Yönetimindeki 16 AOA 807 plakalı motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle devrilen motosikletten düşen sürücü yaralandı. Yaralı kaza yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: FAHRETTİN ENİŞ