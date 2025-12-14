Yerlikaya, son 2,5 yılda 58 ülkeden kırmızı bültenle aranan 584 kişinin ülkeye iadesinin sağlandığını belirtti. Operasyonların; EGM Interpol-Europol Daire Başkanlığı, Adalet Bakanlığı, istihbarat ve ilgili birimlerin koordinasyonunda Gürcistan başta olmak üzere Almanya, Avusturya, Karadağ, Sırbistan ve Yunanistan’da gerçekleştirildiği bildirildi.

Yakalanan şüphelilerin kasten öldürme, dolandırıcılık, uyuşturucu ticareti, yağma, cinsel suçlar ve suç örgütü üyeliği gibi ağır suçlardan arandığı kaydedildi. Bakan Yerlikaya, "Hangi bültenle aranırsa aransın, organize suç örgütü üyelerini, zehir tacirlerini yakalayıp ülkemize geri getireceğiz." ifadelerini kullanarak operasyonda emeği geçenleri tebrik etti.