Zeytinburnu’nda kentsel dönüşüm kapsamında yıkımı yapılan binadan kopan beton parçaları iş makinesinin üzerine düştü. Hafif şekilde yaralanan iş makinesi operatörü hastaneye kaldırıldı.

Olay, Zeytinburnu Telsiz Mahallesi 72. Sokak’ta bulunan bir binanın yıkımı sırasında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, iş makinesi kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında 4 katlı bir binanın yıkımı sırasında çalışmaya başladı. Yıkım sırasında binadan kopan beton parçaları iş makinesinin üzerine düştü. Kazada operatör beton parçalarının çarpmasıyla hafif şekilde yaralanırken, iş makinesi de hasar aldı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri geldi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan operatör, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Öte yandan, bölgeye gelen belediye ekipleri, güvenlik önlemleri kapsamında yıkım çalışmalarını durdurdu. Ekiplerin binada ve çevresinde inceleme yaptığı, kontrollerin tamamlanmasının ardından yıkımın yeniden değerlendirileceği belirtildi.