

Kaza 16 Mayıs Cuma günü saat 11.00 sıralarında Ertuğrulgazi Caddesi üzerinde meydana geldi.

Cadde üzerinde seyir halinde olan Orhaniye Mahallesi Muhtarı Veli Çetin (60) yönetimindeki 16 ATJ 460 plakalı motosiklete, kavşaktan Gürbüz sokağa dönüş yapmakta olan Ferhat A.(32) yönetimindeki 16 AKY 239 plakalı hafif ticari araç çarptı. Çarpışmanın etkisiyle devrilen motosikletten düşerek sürüklenirken başını kaldırıma çarpan muhtar ağır yaralandı.

Yaralı olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Beyin kanaması geçiren muhtar yoğun bakıma alındı.



AMELİYAT OLDU

Beyin kanaması bulunan muhtar 3 kez operasyon geçirdi. Muhtarın durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

KAZA ANI KAMERADA

Kaza anı ise bir işyerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.