2015 yılında yayımlanan Başbakanlık genelgesiyle kutlanmaya başlanan 19 Ekim Muhtarlar Günü, bu yıl da Nuh Mehmet Küçükçalık Anadolu Lisesi’nde düzenlenen bir törenle anıldı. Törene Kaymakam Eren Arslan, Belediye Başkanı Alper Taban, siyasi parti temsilcileri, Muhtarlar Derneği Başkanı Oktay Garip ve muhtarlar katıldı.

KADIN MUHTARLARLA ÇELENK SUNUMU

Tören, Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Muhtarlar Derneği Başkanı Oktay Garip, kadın muhtarlarla birlikte Anıt önüne çelenk sundu.

“MUHTARLAR GÜNÜMÜZ KUTLU OLSUN”

Programın düzenlenmesinde katkı sağlayanlara teşekkür eden Oktay Garip, 19 Ekim Muhtarlar Günü ile ilgili bir konuşma yaptı. Garip, muhtarlığın 1829’dan günümüze halk hizmetinde önemli bir rol oynadığını vurgulayarak, muhtarların devletin ilk kapısı olduğunu ifade etti.

Garip, muhtarların toplumda güvenilir kanaat önderleri olduğunu, tarafsızlıklarıyla demokrasinin temel taşları olduklarını belirtti. Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün, muhtarların demokrasideki önemini vurguladığını hatırlatan Garip, muhtarlık müessesesinin 19 Ekim 2015 tarihinde “Muhtarlar Günü” olarak kutlanmasına karar verildiğini söyledi.

Ayrıca, muhtarların yetkilerinin kısıtlandığına rağmen hâlâ etkin bir şekilde hizmet sunduklarını dile getiren Garip, devlet büyüklerinin muhtarların güçlenmesine yönelik düzenlemeler yapmasını beklediklerini belirtti.

Resmi törenin ardından, Başkan Alper Taban ve Kaymakam Eren Arslan Muhtarlar Derneği’ni ziyaret ederek muhtarlarla sohbet etti.