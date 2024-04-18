İnegöl'deki 116 mahalle muhtarı, Kaymakam Eren Arslan ve Belediye Başkanı Alper Taban başkanlığında yeni dönemin ilk toplantısında bir araya geldi. Toplantıda, muhtarların tanışması ve yeni dönem için yol haritasının belirlenmesi üzerine konuşuldu. Belediye Başkanı Taban, muhtarları mesai arkadaşları olarak gördüğünü ifade etti.



İnegöl'de 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri sonucunda mahalle muhtarlıklarına seçilen 116 muhtar, mazbatalarını alarak göreve başladı. Bugün yapılan toplantıda, Kaymakam Arslan, Belediye Başkanı Taban ve muhtarlar, yeni dönemin yol haritası üzerine istişarelerde bulundu.

Toplantı, Beşinci Mevsim Kültür Sanat Merkezi'nde gerçekleştirildi ve Kaymakam Arslan, Belediye Başkanı Taban ve muhtarlarla birlikte Belediye Başkan Yardımcıları, Muhtarlar Derneği Başkanı, Jandarma Komutanı, Emniyet Müdürü ve kurum müdürleri ile daire amirleri katıldı.

Toplantının açılış konuşmasını yapan Belediye Başkanı Taban, seçimlerin ardından yeni dönemin başladığını ve muhtarları mesai arkadaşları olarak gördüğünü belirtti. Muhtarların basit ve kolay bir iş olmadığını vurgulayan Taban, mahallelerdeki sorumluluklarının büyük olduğunu söyledi. Aynı şekilde kendilerinin de şehirdeki tüm vatandaşların sorumluluğunu aldıklarını ifade eden Taban, muhtarları kendilerinden ayırmadıklarını ve birlikte hizmet edeceklerini söyledi.



Belediye Başkanı Taban, muhtarların İnegöl Belediyesi'nin gözü, kulağı ve elçisi olduğunu belirterek, devletin ve Cumhurbaşkanı'nın muhtarlar konusundaki hassasiyetine İnegöl Belediyesi olarak uyduklarını söyledi. Muhtarlarla daha hızlı iletişim kurma ve taleplerini değerlendirme adına Muhtarlık İşleri Müdürlüğü'nü kurduklarını belirten Taban, geçmişte olduğu gibi yeni dönemde de muhtarlarla birlikte çalışacaklarını ve her mahalleye en iyi hizmeti sunacaklarını dile getirdi.



Kaymakam Arslan da muhtarların önemli bir görev üstlendiğini vurgulayarak, başarılar diledi. Devletin temsilcisi olarak kendilerinin muhtarların yanında ve destekçisi olduklarını belirten Arslan, muhtarların devlet ile vatandaşlar arasında köprü görevi üstleneceğini ifade etti.

Bu toplantı ile İnegöl'de yeni dönemde muhtarlar ve yerel yöneticiler arasındaki işbirliğinin başladığı görüldü. Muhtarlar, sorumlu oldukları mahallelerdeki hizmetleri daha etkin bir şekilde organize etmek için bir araya gelerek, yeni dönemin planlamasını yapacaklar.