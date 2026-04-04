Türk Veteriner Hekimleri Birliği Merkez Konseyi Başkanı Ali Eroğlu, 4 Nisan Dünya Sokak Hayvanları Günü kapsamında Tekirdağ'da katıldığı Türk Veteriner Hekimleri Birliği programında, belediyelerde veteriner hekim istihdamının artırılması gerektiğini vurguladı.

Türk Veteriner Hekimleri Birliği Merkez Konseyi Başkanı Ali Eroğlu, sahipsiz hayvanlara yönelik uygulamalarda yaşanan değişimlere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Eroğlu, 'Bugün 4 Nisan Dünya Sokak Hayvanları Günü. Sahipsiz hayvanların yaşam hakkı, refahı ve korunmasına ilişkin sorumluluklarımızı hatırlatan önemli bir gün. 5199 sayılı kanunda yapılan değişiklikle birlikte daha önce kısırlaştırılıp alındığı ortama bırakılan hayvanlar artık barınaklarda ve bakım evlerinde tutuluyor' dedi.

'Veteriner hekim istihdamı şart'

Yerel yönetimlerdeki kapasiteye dikkat çeken Eroğlu, 'Hayvan sağlığı, hayvan refahı ve hayvan hastalıklarıyla ilgili gerekli yasal ve yapısal düzenlemelerin hayvan ve insan haklarına uygun olması gerekiyor. Bu noktada en önemli konu, yerel yönetimlerde yeterli miktarda veteriner hekim istihdam edilmesidir. Bu alanın doğrudan muhatabı veteriner hekimlerdir. Hayvanların daha sağlıklı, fiziki ve hijyen şartlarda yaşayabilmesi için belediyelerimizin yeterli sayıda veteriner hekim istihdam etmesi gerekiyor' ifadelerini kullandı.

'Bütüncül yapı çağrısı'

Uzun süredir dile getirdikleri yapısal sorunlara da değinen Eroğlu, 'Çok başlılık arz eden bir yapıdan ziyade, hayvan refahını tüm yönleriyle gerçekleştirecek daha bütüncül bir yapının ülkemize kazandırılması gerekiyor. Bu konuda yetkili makamlarla görüşmelerimizi sürdürüyoruz' diye konuştu.

'Acı görüntüler son bulmalı'

Eroğlu, 'Geçtiğimiz günlerde de çok acı görüntüler gündeme geldi. Bugün 4 Nisan Dünya Sokak Hayvanları Günü ama maalesef bu görüntülerden bir türlü kurtulamadık. Artık ülkemizde bu acı, dehşet verici görüntülerin son bulması gerekiyor. Bu gün bir farkındalık günü olmalı. Hayvan hakları ve korunması konusunda eksiklikler tespit edilerek gerekli önlemler alınmalıdır' dedi.