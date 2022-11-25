Ertuğrulgazi mahallesindeki inşaattan demir çalan hırsızlar, polis ekiplerinin kovalamaca sonucunda aracı bırakıp kaçtılar.

Olay gece saatlerinde Ertuğrulgazi mahallesinde bir inşaatta meydana geldi. İnşaattan demirleri çalan hırsızlar 16 FT 948 plakalı otomobilin arka koltuğuna yüklediler. Hırsızlığı gören vatandaşlar durumu polise bildirdiler. Polis ekipleri hızla kaçan aracı durdurmak için yoğun çaba sarf ettiler. Önü kesilen araç, kaldırıma çarpıp kaçmaya devam etti. Metal Sanayi ara sokaklarda hızla kaçmaya devam eden hırsızlar, aracı 19. Metal sokakta bırakıp yaya olarak kaçtılar. Polis ekipleri, araçta yaptıkları incelemede aracın arka koltuğunda çalıntı inşaat demirleri ele geçirdiler.

Polis ekipleri hırsızları arıyor.