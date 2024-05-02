Balıkesir’de Vali İsmail Ustaoğlu’nun başkanlığında Balıkesir İl Su Kurulu toplantısı gerçekleştirildi. Su kaynaklarının idaresi ve korunması başlıkları üzerinde duruldu.

Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, toplantıda yaptığı açıklamada, suyun dünyada ve hayatın kendisinde en değerli kaynağı olduğunu vurgulayarak, "Su, bizim inancımızda ve kültürümüzde azizdir. Korunması gereken bir nimettir" dedi.

Su kaynaklarının korunması konusunda ayrıca dikkat edilmesi hususuna değinen Vali Ustaoğlu, "Su, bizim için önemli bir meseledir. Mutlaka korunması gereken bir nimettir. Su, yaşamın vazgeçilmez bir unsurudur. Bu kaynağı korumak ve etkin bir şekilde yönetmek, gelecek nesillere daha yaşanabilir bir çevre bırakmak adına hayati önem taşımaktadır" ifadelerine yer verdi.