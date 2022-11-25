İnegöl’ün duayen mobilyacılarından merhum Muharrem Çalışkan’ın oğlu Ömer Çalışkan, yakalandığı kanser hastalığına yenik düştü.

Merhum mobilyacı Muharrem Çalışkan’ın oğlu, Musa, İbrahim, Tamer ve Osman Çalışkan’ın kardeşi Ömer Çalışkan yakalandığı kanser hastalığına yenik düşerek vefat etti.

Genç mobilyacı bugün öğle namazına müteakip Suyolu Camiinden kılınacak cenaze namazının ardından Mahmudiye Mezarlığına defnedilecektir.

Yıldırım Gazetesi olarak merhuma Allah’tan rahmet diler, başta Çalışkan ailesi olmak üzere dost ve yakınlarına baş sağlığı dileriz.