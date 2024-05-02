İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yaptığı açıklamada, Erzurum İl Jandarma Komutanlığı'nda görevli Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Mustafa Yaşar'ın şehit olduğunu açıkladı.

Erzurum İl Jandarma Komutanlığında görevli Yaşar'ın 3 Temmuz 2023'te kavgaya müdahale ettiği sırada yaralandığı belirtildi. Yerlikaya X hesabından acı haberi şu sözlerle duyurdu;

"Erzurum İl Jandarma Komutanlığı emrinde görevli J.Asb.Kd.Bçvş. Mustafa YAŞAR, 3 Temmuz 2023 tarihinde kavgaya müdahale ettiği esnada yaralanmasının ardından tedavi gördüğü hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Şehidimize Allah'tan rahmet; kederli ailesine, kahraman Jandarma Teşkilatımıza ve Milletimize başsağlığı diliyorum. Makamı âli olsun."