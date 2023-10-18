İnegöl Belediyesinin tarım yatırımları kapsamında hayata geçen Üreten Çiftçiler Kooperatifi, Deydinler Mahallesinde bulunan Soğuk Hava Deposunun yanında Meyve Sebze Kurutma Tesisi için de çalışmalara başladı. Bu tesis ile üreticilerin ürünleri kurutulup paketlenerek daha katma değerli şekilde son kullanıcıya sunulacak.

İnegöl Belediyesi’nin tarım projeleri kapsamında şehirdeki tüm çiftçileri aynı çatı altında topladığı Üreten Çiftçiler Kooperatifi, İnegöl Belediyesi ve TKDK desteği ile şehre kazandırdığı soğuk hava deposuyla üreticinin depolama sorununa merhem oldu. İnegöl Tarım Modeli başlığı altında bu alanda yaptığı devrim niteliğindeki uygulamalarla tarımsal üretime ciddi bir katkı sağlayan İnegöl Belediyesi’nin Üreten Çiftçiler Kooperatifi kurulmasıyla başlayan projeleri, meyvelerini vermeye devam ediyor. Soğuk hava deposunun yanında İnegöl’ün bereketli topraklarından yetişen ürünlere katma değer sağlayacak Sebze ve Meyve Kurutma Tesisi için de çalışmalar başladı.

15 TON KAPASİTELİ KURUTMA TESİSİ

Kasım ayında tamamlanarak hizmete alınması beklenen tesis için bina yapım çalışması sona erdikten sonra makine parkurunun kurulumuna geçilecek. Maliyeti yaklaşık 4 milyon TL olan tesisin kapasitesi ise günlük yaklaşık 15 ton dolayında.

MEYVELER KURUTULUP PAKETLENECEK

İçerisine kurulacak büyük kurutma fırınları ile komple bir tesis olacak Sebze ve Meyve Kurutma Tesisinde; bir taraftan taze meyve verilip bantla işlemlerden geçecek. Sırasıyla; yıkama, ayıklama, çekirdek çıkarma, dilimleme ve benzeri uygulamaların ardından oradan çıkıp kurutma makinesine girecek. Her meyve kendi özelliğine göre belirli sürelerle kurutularak tartılıp paketlenecek.

İNEGÖL’ÜN TARIM DEĞERLERİNE DEĞER KATACAK

Kurulumu devam eden tesisi ile ilgili açıklama yapan Başkan Taban, kurutma tesisi ile İnegöl’ün bereketli topraklarından yetişen ürünlerin değerine değer katılması, özellikle üreticilerin kazanımının arttırılmasının hedeflendiğini söyledi. Bu tesis sayesinde sebze ve meyvelerin hemen satılmak zorunda kalınmayacağını kaydeden Başkan Taban,

Üreticilerimiz mevcut durumda topladıkları ürünleri en kısa sürede elinden çıkarmak durumunda kalıyor. Soğuk hava depolarında bir kısmı depolansa da kapasitenin üretime oranla az olması nedeniyle üreticilerimiz aracıların belirlediği fiyatlara uymak durumunda kalıyor. Üretici ürününü satmak zorunda olduğunda, aracılar da bunu bildiğinden fiyatı istediği seviyede tutabiliyor. İşte kurulacak bu tesis, bu anlamda da önemli. Tesis kurulduğunda üreticimiz ürününü istemediği fiyata satmak durumunda kalmayacak. Bir alternatifi olacak. Sebze ve meyveyi kuruttuktan sonra da satışa sunabilecekler. Bu sayede hem sağlık yönünden hem raf ömrü uzaması bakımından hem de üreticinin elinin fiyat konusunda rahatlaması bakımından çok büyük bir kazanımı olacak

dedi.