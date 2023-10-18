İnegöl'ün bir kırsal mahallesinde meydana gelen olayda eğlencede bir gencin havaya ateş ettiği anlar kameraya yansıdı.

Olay İnegöl'e bağlı bir kırsal mahallede meydana geldi. Eğlencede tabancayla havaya ateş eden genç, o anları da sosyal medya hesabında paylaştı. Eğlende alanında duvara asılan "Silah Atma Attırma, güzel günü kötü andırma. Silah atmak kesinlikle yasaktır." uyarısına rağmen genç, havaya ateş açtı.

Maganda sosyal medya hesabında, hem uyarının yazıldığı pankartı hemde havaya ateş açtığı anları sosyal medya hesabında paylaştı.

Haber Merkezi