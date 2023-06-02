İnegöl'de 4600 öğrenci sınava girecek

İnegöl Kaymakamı Eren Arslan, "Ortaöğretim kurumlarımıza öğrenci seçmek için merkezî ölçme ve değerlendirme çalışmaları Millî Eğitim Bakanlığımız tarafından ulusal düzeyde gerçekleştirilen sınavlarla yapılmaktadır. Öğrencilerimiz 8.sınıf öğretim programlarında yer alan kazanımlar esas alınarak hazırlanan ve 2018 yılından bu yana uygulanan Liselere Geçiş Sınavı (LGS)’den aldıkları puan sonucunda çeşitli liselere (Anadolu Lisesi, Fen Lisesi, Sosyal Bilimler Lisesi) yerleştirilmektedir. 4 Haziran 2023 Pazar günü birinci oturumu 09.30’ da başlayıp 10.45’de tamamlanacak, ikinci oturumu 11.30’da başlayıp 12.50’ de tamamlanacak olan Liselere Geçiş Sınavı ilçemizde 58 sınav merkezinde gerçekleştirilecektir. İlçemizde sınava girecek 4639 öğrencimizin sınavı sessiz ve huzurlu bir ortamda geçirmeleri için Kaymakamlığımız tarafından gerekli tüm tedbirler alınmıştır.

Vatandaşlarımızın da sınavın yapılacağı okul çevrelerinde öğrencilerimizin dikkatlerinin dağılmasına neden olabilecek gereksiz korna çalınması ve gürültüye sebebiyet verecek davranışlardan azamî derecede kaçınmalarını önemli görüyorum.

Öğrencilerimizi bir üst öğrenim kurumuna hazırlayan ve hedeflerini belirleme aşamasında onlara akademik ve gelişimsel destek sağlayan ailelerine ve eğitim çalışanlarımıza teşekkür ediyor, sınava girecek bütün öğrencilerimize üstün başarılar diliyorum.