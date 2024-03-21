Kaza saat 19.00 sıralarında İnegöl'ün kırsal Tahtaköprü mahallesi ormanlık alan yolunda meydana geldi. Ormanlık alandan İnegöl'e seyir halinde olan sürücü Telat K.(58) yönetimindeki kamyonet sürücüsünün kontrolünden çıkarak şarampole yuvarlandı. Hurdaya dönen araçtaki sürücü ile araçta bulunan Orman İşletme Müdür Yardımcısı Şerafettin A.(48) ile orman koruma görevlileri Cemil K.(42), Ahmet Y.(35), Murat A.(22) ve yaralandı. Kendi imkanlarıyla araçtan çıkan 5 yaralı olay yerine sevk edilen Ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldılar.

Jandarma komutanlığı ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: Öznur Dede