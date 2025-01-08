Stajyer ehliyete sahip olan Sürücü, alkollü olduğu için ehliyetini de kaybetti.

Kaza Osmaniye mahallesi Şebboy caddesinde meydana geldi. Cadde üzerinde seyir halinde olan Sürücü Haktan H. Yönetimindeki otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak yol kenarındaki direğe çarparak savruldu. Savrulan araç park halindeki araca da çarptı. Kaza sonucu araçlarda hasar meydana geldi. Polis ekiplerince yapılan alkol testinde sürücünün 1.5 promil alkollü olduğu tespit edildi. Stajyer sürücüsü olan sürücünün ehliyeti iptal edildi.

Muhabir: ŞERİFE ÖZ