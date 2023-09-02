Bursa'nın İnegöl ilçesine bağlı Cuma mahallesinde meydana gelen olayda bir şahıs, kendisini işten çıkarılmasına neden olduğunu iddia ettiği kişiyi yaraladı.

Olay Cuma mahallesi Aydın sokaktaki apartmanın 2. Katında meydana geldi.

Ümit D.(25) iddiaya gören çalıştığı kafedeki işinden çıkarılmasına neden olduğu Metin Y.(27)'nin yaşadığı evi bastı. 3 arkadaşı ile Metin Y.'yi darp eden Ümit D. Elindeki tabancayla da ateş etmeye çalıştı. O sırada yaşanan arbedede düşen Metin Y. Penceredeki camın kırılması sonucu kolundan yaralandı.

Kanlar içinde kalan genç, evden çıkarak kaçmaya başladı. 4 şahıs koşan yaralıyı yakalamak için koşmaya başladı. 500 metre koşan yaralı, Atatürk bulvarında görevli polislere sığınırken, saldırganlar kaçarak kayıplara karıştılar.

Yaralı olay yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.