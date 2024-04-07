Olay saat 13.00 sıralarında İnegöl'ün Fatih mahallesi Müjde sokakta meydana geldi.

Rukiye D.(44), oğlu Tunahan T.(15) ve yeğeni Abdullah K.(16) ile birlikte, iddiaya göre kendisine borcu olan Yaşar S.(53)'nin evinin önüne gitti. Kapıya çıkan Yaşar S. İle 3 şahıs arasında tartışma çıktı. Tartışma bir anda kavgaya dönüştü. Kavgada Yaşar S. Elindeki bıçakla kadın ve 2 genci bıçakla yaraladı. Öfkeli kadın ve yanındaki 2 genç, ellerindeki taş ve keserle Yaşar S.'nin evinin ve aracının camlarını kırdılar.

Olay yerine 112 ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler kavgayı ayırırken, bıçakla yaralanan kadın ve 2 kişi Ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldılar.

BORCUM VARDI

Olayı polise anlatan şüpheli Yaşar S., "5 Bin TL borcum vardı. 3 bin TL hesabına gönderdim. Geri kalan 2 Bin TL'yi 30 Mart'ta gönderdim. Bugün benim evimi basmaya geldiler. Rukiye bana yumruk attı. Bende vurma dedim. 3'ü de bana saldırdı. Bende bıçakladım." dedi.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

OLAY KAMERADA

Yaşanan olay ise bir kişinin amatör kamerasına saniye saniye yansıdı.

4 şahıs da tedavilerinin ardından ifadeleri alınmak üzere karakola götürüldüler.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Muhabir: İbrahim Uslu