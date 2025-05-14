

Selçuk Yahşi Ortaokulu öğrencisi Ali Doğan(12) ve Kocatepe Ortaokulu öğrencisi Teslime Karacalı'nın(14) yaptığı birbirinden güzel resimler, İnegöl Belediyesi sergi salonunda izlenime açıldı.



Sergi açılışında konuşan Kocatepe Ortaokulu öğrencisi Teslime Karacalı, "14 yaşındayım. Kocatepe Ortaokulu’nda 8.sınıfta eğitim görüyorum. Boncuk resim sanatıyla ilgileniyorum. Burada olmaktan çok mutluyum. Sergimde sizlere kendi ellerimle yaptığım eserleri paylaşmak istedim. Bu çalışmaların her birini severek ve sabırla, özenle hazırlandım. Boncuklarla çalışmak mutluluk veriyor hem de kendimi ifade etme fırsatı sunuyor. Aynı zamanda bu hafta Engelliler Haftası. Biz arkadaşımla burada engelli bireyleri de temsil ettiğimiz için bizim adımıza çok özel bir sergi oldu. Beni destekleyen aileme, öğretmenlerime ve bu sergiye katkı sağlayan İnegöl Belediye Başkanımıza, İnegöl Belediyesi çalışanlarına çok teşekkür ederim. Sanatın engel tanımadığını hep birlikte gösterdiğimizi düşünüyorum. Umarım eserlerimi beğenirsiniz. Hepinize geldiğiniz için teşekkür ederim." dedi.



Selçuk Yahşi Ortaokulu öğrencisi Ali Doğan," 12 yaşındayım. 7. sınıf öğrencisiyim. Bugün burada çizdiğim resimleri gösterme fırsatı bulduğum için çok mutluyum. Resim yapmak benim için bir öğün gibi. Renklerle oynamayı ve hayal ettiklerimi kağıda çizmeyi çok seviyorum. Bu sergideki her resim benim duygularımı, düşüncelerimi anlatıyor. Belki bazen kelimelerle anlatmak zor oluyor. Resimlerle anlatmak daha kolay. Buraya geldiğiniz ve resimlerimi gördüğünüz için hepinize çok teşekkür ederim. Beni destekleyen öğretmenlerime, anneme ve arkadaşlarıma da çok teşekkür ederim. Ayrıca bana bu imkanı sunan Belediye Başkanımız Alper Taban’ a çok teşekkür ederim." dedi.



Belediye Başkanı Alper Taban ise ," Çok güzel çalışmışlar, çok güzel hazırlanmışlar. Hem kendileri de büyük bir sanatçı gibi burada hazırlık yaptılar. Çok güzel de işler yaptılar. Değerli ailelerine, kıymetli öğretmenlerine teşekkür ediyorum. Tabi bizleri bugün yalnız bırakmayan en başta kıymetli misafirlerimize çok teşekkür ediyorum. Buradan Engelliler Haftası münasebetiyle de bu programı icra ediyoruz. İnsana değer verildiğinde neler yapılabildiğini müşade etmiş olacağız. Çalışma arkadaşlarımıza da huzurlarınızda çok teşekkür ediyorum. Aslında hayatta kimin engelli kimin engelli olmadığını ayırt etmekte güçlük çekiyoruz. Engelli olarak ifade ettiğimiz aslında çok büyük adımlar atan insanları görüyorum. Acaba biz neresindeyiz diyorum. Onun yaptığını yapamamak bir engel midir ya da toplumda olması gereken davranışları sergileyemeyen insanları görüyoruz. Onlara sağlıklı bireyler diyoruz." dedi.