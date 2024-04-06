Ramazan Bayramı’nda 9 günlük tatili şehir dışında geçirmek isteyen vatandaşlar İnegöl terminalinde yoğunluk oluştururken trafik ekipleri denetim gerçekleştirdi.
İnegöl Emniyet trafik ekipleri, İnegöl Şehirlerarası otobüs terminalinde şehirlerarası yolcu taşıyan otobüslere yönelik denetim yaptılar.
Vatandaşların bayram tatilinde güvenli yolculuk yapmalarını sağlamak için İnegöl Emniyet Müdürlüğü Trafik ekipleri, şehirlerarası yolcu taşıyan otobüslere yönelik uygulama yaptılar. Uygulamada sürücülerin belgeleri kontrol edilirken, yolculara kemer kullanmaları konusunda uyarı yapıldı.
Muhabir: Murat Avcı