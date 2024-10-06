Edinilen bilgiye göre Park yolu caddesi üzerinde seyir halinde olan Halil Ç. (43) yönetimindeki otomobil ile İstiklal caddesi üzerinde seyir halinde olan Uğur G. (49) yönetimindeki cip çarpıştı. Kaza sonucu sürücüler yaralanmazken, otomobilde yolcu konumunda bulunan Hidayet Ç. (70) ile Ali Osman Ç. (36) yaralandı. Haber verilmesi üzerine kaza yerine gelen 112 Acil Servis Ambulansında görevli sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine götürülerek tedavi altına alındı. Durumu ağır olan Hidayet Ç., daha sonra ambulansla Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Muhabir: ŞERİFE ÖZ