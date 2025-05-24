Yaralı çocuk, oyuncağını elinden hiç düşürmedi.

Kaza İnegöl'ün Yeniceköy mahallesi Bin Konutlar mevkiinde meydana geldi. Yol üzerinde seyir halinde olan Sürücü Solmaz I.(40) yönetimindeki elektrikli bisiklet, sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildi. Devrilen bisikletten düşen sürücü ve arkasındaki oğlu 2 yaşındaki Yusuf yaralandı.

OYUNCAĞINI BIRAKMADI

Yaralı anne ve çocuğu olay yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldılar. Ağlayan çocuğun, oyuncağını hiç elinden bırakmaması dikkat çekti

Jandarma komutanlığı ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.