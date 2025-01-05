Olay gece saatlerinde Bursa-Ankara karayolu üzeri İnegöl girişinde meydana geldi. Bölge Trafik istasyonu Amirliği ekipleri, şüphelendikleri aracın sürücüsüne dur ihtarında bulundular. Dur ihtarına uymayan sürücü polis otosuna da çarpıp kaçtı. Ekipler peşine düştü. İzini kaybettiren sürücü, aracı Mahmudiye mahallesi 1. Karanfil sokakta park edip kaçtı. Devriye atan polis ekipleri aracı park halinde buldular. Sürücüyü tespit edemeyen ekipler, aracın plakasına cezai işlem uyguladılar.
Kaynak: MURAT AVCI