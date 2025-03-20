İnegöl’de 11 ayın sultanı Ramazan-ı Şerif’te birlik, beraberlik ve paylaşma duygusu yoğun şekilde yaşanmaya ve yaşatılmaya devam ediyor. Belediye Başkanı Alper Taban, ramazan ayında iftar programları, teravihler, esnaf ve dernek ziyaretleriyle günü her saatini vatandaşlarla bir arada geçiriyor. AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Durmuş ile parti yöneticileri ve meclis üyelerinin de katıldığı programlarla şehrin birlik ve beraberliği güçlendiriliyor.

ESNAF ZİYARETLERİ DEVAM EDİYOR

Başkan Alper Taban gün içinde ve iftar sonraları esnaf ziyaretleri gerçekleştirerek bir yandan şehrin nabzını da tutuyor. Esnaflara bayram öncesi hayırlı işler dileklerini ileten Taban, kendisine iletilen sorunlar, öneri ve tavsiyelerle ilgili de notlar alıyor.

RAMAZANIN BÜTÜNLEŞTİRİCİ RUHU İFTAR SOFRALARINDA YAŞATILIYOR

Ramazan ayının manevi atmosferini en iyi yansıtan anlardan biri olan iftarlarda şehrin STK’larıyla buluşan Başkan Alper Taban, paylaşma ve ramazanın bütünleştirici ruhunu yine vatandaşlarla beraber yaşıyor.

TERAVİH PROGRAMLARI DEVAM EDİYOR

İnegöl’de ramazan ayının vazgeçilmez buluşmalarından biri de teravih programları. 11 gece 11 farklı camide Kültür ve Sosyal İşleri Müdürlüğü organizasyonuyla yapılan teravih programlarında, ünlü hafızlar İnegöllülerle buluşturuluyor. Ramazan gecelerini Kuran-ı Kerim tilavetleriyle süsleyen gecelerde, teravih namazı sonrasında da Başkan Alper Taban vatandaşlar ve cemaatle bir araya gelerek sohbet ediyor. Son olarak Salı akşamı Tabakoğlu Camisinde Hafız Ali Derman’ın katılımıyla yapılan teravih programına ilçe halkının ilgisi yoğun oldu. Namaz çıkışı vatandaşlara tatlı ikramları da yapıldı. Bu programların yanı sıra her akşam farklı bir camide teravih namazını eda eden Başkan Alper Taban, namaz çıkışlarında vatandaşlarla buluşmaya devam ediyor.

DERNEKLERDE RAMAZAN BULUŞMALARI

Belediye Başkanı Alper Taban teravih namazlarının ardından da belirli aralıklarla dernek ziyaretleri yaparak vatandaşlarla bir araya geliyor. Ramazan ayında toplumsal birlikteliği arttırma adına sürekli sahada olan Başkan Taban, “Ramazan-ı Şerif paylaşmanın, yardımlaşmanın, hoşgörünün ve birlikteliğin pekiştiği aydır. Bu mübarek ayda İnegöl’deki tüm hemşerilerimizle bir araya gelebilmek, bu ruhu birlikte yaşamak bizler için de büyük bir keyif ve mutluluk” dedi.