2019 YEREL SEÇİMLER

2019 yılında 31 Mart ayında yapılan yerel seçimlerde İnegöl’de 186 bin 25 seçmenden 161 bin 1 kişi oy kullanırken, katılım oranı yüzde 86,55 olarak gerçekleşmişti.

2023 GENEL SEÇİMLER

Son olarak geçtiğimiz yıl yapılan 2023 yılı genel seçimlerinde ise, İnegöl’de 209 bin 075 seçmenden 191 bin 41 kişi oy kullanarak, katılım oranı yüzde 91,37 gerçekleşmişti.

2024 YEREL SEÇİMLER

Bugün yapılan yerel seçimlerde ise kesinleşmeyen seçim sonuçlarına göre, merkezde şuana kadar açılan 80 sandıkta seçmen sayısına göre katılım oranı yüzde 70-72.