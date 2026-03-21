Bursa'da MHP İl Başkanlığı tarafından düzenlenen programda Ramazan Bayramı ile 21 Mart Nevruz Bayramı birlikte kutlandı. Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen programa partililer yoğun ilgi gösterirken, yapılan konuşmalarda birlik, beraberlik, güçlü Türkiye ve Cumhur İttifakı vurgusu öne çıktı.

MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, yaptığı konuşmada Türkiye'nin bulunduğu coğrafyada yaşanan gelişmelere dikkat çekerek, ülkenin hem iç hem dış tehditlere karşı güçlü duruşunu sürdürdüğünü ifade etti. Büyükataman, özellikle Ortadoğu'daki gelişmelerin Türkiye açısından yakından takip edilmesi gerektiğini belirterek, terörsüz Türkiye hedefinin milli bir zorunluluk olduğunu söyledi.

'Cumhur İttifakı Türkiye'deki ve bölgemizdeki tüm riskleri doğru okuyan bir ittifaktır'

AK Parti Artvin Milletvekili Faruk Çelik de, bayramlaşma programının anlamlı mesajlar içerdiğini belirterek, 'Bugün bayram vesilesiyle tüm vatandaşlarımızın ve Bursalı hemşehrilerimizin bayramını kutluyorum. MHP İl Başkanımızın daveti üzerine bu güzel bayramlaşma programına katıldık. Son derece yüksek katılımlı ve anlamlı bir program oldu. Cumhur İttifakı Türkiye'deki ve bölgemizdeki tüm riskleri doğru okuyan bir ittifaktır. Bu süreçte sadece siyaset kurumunun değil herkesin sorumluluk alması gerekiyor. Millet olarak bu zor süreçleri birlik içerisinde aşacağımıza inanıyorum' dedi.

MHP Bursa İl Başkanı Muhammet Tekin ise, Türkiye'nin zor dönemleri ancak milli birlik ve dayanışmayla aşabileceğini belirterek, güçlü bir Türkiye için toplumsal beraberliğin önemine dikkat çekti. Tekin, Türkiye Yüzyılı hedeflerinin milletin kararlılığıyla gerçekleşeceğini ifade ederek, Türkiye'nin iç cephesinin güçlü tutulmasının büyük önem taşıdığını söyledi. Tekin, 'Türkiye'nin iç cephesini güçlü tutacağız. Cumhuriyetimizin temel değerlerine ve anayasanın ilk dört maddesine sahip çıkacağız. Jeopolitik riskleri bertaraf ederek güçlü bir Türkiye inşa edeceğiz. Sosyoekonomik sorunların çözümü de önceliklerimiz arasında' dedi.

'Cumhur İttifakı Bursa'da da güçlü'

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz ise Bursa'da da Cumhur İttifakı'nın güçlü bir uyum içerisinde çalıştığını belirterek, 'Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanlığımızın davetiyle bugün burada hemşehrilerimizle bir araya geldik. Cumhur İttifakı Türkiye'nin güvenli ve istikrarlı bir ülke olması için büyük bir gayret ortaya koyuyor. Bu birlikteliği Bursa'da yerel yönetimlerde de görüyoruz' diye konuştu.

Program, partililerin bayramlaşması, sohbetler ve hatıra fotoğraflarının çekilmesiyle sona erdi.