İnegöl İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, ilçe genelinde büyükbaş hayvanlara yönelik şap aşılama çalışmalarının hız kesmeden devam ettiğini duyurdu. Müdürlüğün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, görevli veteriner hekimlerin İnegöl’ün mahallelerinde aşılama faaliyetlerini sürdürdüğü belirtildi.

Açıklamada, hayvan sağlığını koruma amacıyla yürütülen aşılama çalışmalarının titizlikle gerçekleştirildiği ifade edildi. Şap hastalığına karşı alınan önlemler kapsamında, ilçe genelindeki büyükbaş hayvanların aşılanarak olası hastalık risklerinin en aza indirilmesinin hedeflendiği bildirildi. Müdürlük, üreticilerin de bu süreçte veteriner hekimlere gerekli kolaylığı sağlamalarını istedi.