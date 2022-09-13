İnegöl-Yenişehir yolu üzerinde meydana gelen kazada kontrolden çıkan servis minibüsü devrildi, 7 kişi yaralandı.

Kaza İnegöl-Yenişehir yolu üzeri Boğazköy mahallesi mevkiinde meydana geldi. İnegöl’den Yenişehir'e seyir halinde olan sürücü  Nusret A. yönetimindeki 16 S 6850 plakalı servis minibüs, Boğazköy mahallesi mevkiinde yağışla kayganlaşan yolda kontrolden çıktı. Devrilen minibüs, sürüklenerek yol kenarındaki ağaca çarptı. Sürücü ile 6 yolcu yaralandı. Olay yerine çok sayıda 112 ve Jandarma komutanlığı ekipleri sevk edildi. Yaralılar Ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldılar.

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Jandarma komutanlığı ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.