İnegöl Kemalpaşa Mahallesinde ikamet eden Turan ailesi, Ankara’da bulunan akrabalarının düğüne gittiler. Düğün sonrası İnegöl’e dönüş yapan aile, Ankara’nın Polatlı ilçesinde kaza kurbanı oldu. Şaban Turan (54) yönetimindeki 16 AEF 142 plakalı araç direksiyon hakimiyetinin kaybolması sonucu bariyere çarpıp takla attı. Savrulan araç, daha sonra tren yolu köprüsünün ayağına çarparak durabildi.

Kaza sonucu araçta bulunan Emriye Yılmaz (75), Halil Yılmaz (77) ve Handan Turan (53) kaza yerinde hayatını kaybederken, ağır yaralanan sürücü Şaban Turan (54) ve kayınbiraderi Tuncay Yılmaz (51) Polatlı Duatepe Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla alakalı soruşturma başlatılırken, yapılacak otopsilerin ardından cenazelerin İnegöl’e gönderileceği öğrenildi. Yaşanan kaza İnegöl’deki aile yakınlarını yasa boğdu.