İnegöl Mesleki Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından İMEP-VET4JOB ile mesleki eğitim merkezimizin düzenlemiş olduğu öğrenci ve aşure gününe katılan AK Parti Bursa Milletvekili Vildan Yılmaz Gürel değerlendirmelerde bulunarak, öğrenci ve sanayicilere seslendi.

HÜKÜMETİMİZİN MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİMDE ATTIĞI ADIMLAR SONUÇLARINI VERMEYE BAŞLADI

İnegöl Mesleki Eğitim Merkezi Müdürlüğünde düzenlenen programın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan AK Parti Bursa Milletvekili Vildan Yılmaz Gürel, “Ülkemiz 2023 hedefleri doğrultusunda 11. Kalkınma Planımız çerçevesinde mesleki ve teknik eğitime yönelik birçok atılım yapan hükümetimiz, mesleki eğitim konusunda toplumda yaratılmış algınında değişmesine, mesleki ilgilerin doğrudan tespit edilerek kişilerin yeteneklerine göre uzmanlaşmasını bu sayede de katma değerli üretime doğrudan katkı sağlamayı amaçlamaktadır. Mesleki eğitim merkezleri ile mesleki eğitimde yer alan ders içerikleri güncellenerek, niteliği arttırılmış oldu. Böylelikle öğretmenlerin iş başında öğrencilerimizi yetiştirdiği, sahada yetiştirilen bireylerin gelişen ve değişen teknolojiye uyum sağlaması sağlanmış oldu. Ulusal ve uluslararası sektör ve kamu finansal kaynaklarının kullanımı yoluyla okulların alt yapısı, donanımının hızla günümüz koşullarını da uygun hale getirilmeye başladı.”

ÖĞRENCİLERİMİZ İSTİHDAM SÜREÇLERİNDE DAHA HIZLI VE KOLAY ADAPTE OLARAK, İŞE YERLEŞİM HIZLARI DAHA YÜKSEK OLMAKTADIR

“Bu şartlar altında yetişen ve gelişen bireylerin mezun olduklarında istihdamda da devamlılık sağlandığını görüyoruz. Mesleki eğitim süreçleri noktasında farklı ücret politikaları ile öğrencilerimiz çekirdekten yetiştirilerek, eğitim alanlarında kendi kapasitelerini geliştirirken öte yandan da sektörlerimizin gelişimine katkı sunuyorlar. Sektör temsilcilerimiz ile mesleki eğitim noktasında iş birliği olanaklarımızın artması, düzenlenen protokollerin uygulanması mesleki eğitim konusunda iyi uygulama örneklerinin artmasına sektörlerinde mesleki eğitim modelinin gelişmesine katkı sağlamaktadır. Mesleki eğitim süreçlerini başarılı uygulamalar içerisinde tamamlayan mezunlarımız kendi alanlarında da yükseköğrenim geçişlerini sağlayarak, yükseköğrenim kurumlarında da çekirdekten yetişmenin yarattığı etkiyi geri kalan eğitim hayatlarında da yakalayabilmektedir. Aynı sınıfta, aynı üniversitede okuyan ve akademik eğitimden gelen sınıf arkadaşlarından edinmiş oldukları mesleki eğitim sebebi ile farklı bakış açılarına sahip, meslek derslerinde de oldukça başarılı olabilmektedir. Mesleki eğitimden gelen öğrencilerimiz iş hayatlarında da her zaman daha önde yer almaktadır. Konularında uzmanlaşmaları, onları profesyonel hayatta her zaman ön plana çıkartmaktadır. İşleri ile alakalı üretim süreçlerinde karşılaştıkları sorunlara yaklaşımları, sorunu tespit edip çözmeleri daha hızlı olabiliyor ve belki çok basite indirgenerek çözülebiliyor. Bu işverenlerimiz için de işten, zamandan ve harcanan paradan tasarruf etmek anlamına geliyor. Mesleki eğitimden gelen öğrencilerimiz bu noktada da başarılarını her geçen gün ispat etmektedir.”

MESLEKİ EĞİTİM ÜLKEMİZİN AR-GE ve İNOVAYON SÜREÇLERİNİN HIZLANMASINA, ÜRETTİĞİMİZ ÜRÜNLERİN KATMA DEĞERİNİN YÜKSELMESİNE NEDEN OLMAKTADIR

“Mevcut yatırım ve teşvik sistemi içerisinde mesleki eğitimden gelen kişiler iş hayatında artık AR-GE ve inovasyon süreçlerinde daha fazla yer almaktadır. Yaratılan bu inovatif güç ile ulusal ve uluslararası pazarda ülkemizin yarattığı katma değer artmaktadır. Niteliği yüksek iç ve dış ticaretin gelişmesi toplamsal olarak daha ileriye gitmemize neden olmaktadır. Özetle, ülkelerin sosyal ve iktisadi olarak kalkınması noktasında en kritik adımlardan biri olan mesleki eğitim süreçlerinin gelişmesi ve büyümesi ülkemiz ve gelecek nesiller için önemli hususlardan biridir. Bireylerin bilgi, beceri, tutum, tavır ve meslek ahlakını kazandırmak ise en stratejik adımdır. Ulusal ve uluslararası projeler, iş başı eğitimler gibi projeler ile mesleki eğitim süreçleri desteklenerek yarattığı çarpan etki her geçen gün büyümektedir. Mesleki eğitim, eğitim süreçlerinde iş gücü ihtiyacına cevap verebilecek niteliğe sahip, dünyada gelişen ve ilerleyen teknolojik imkânları en iyi şekilde takip eden ve uygulayan niteliği arttırılmış kişilerin yarattığı güç ile gelişerek devam etmektedir.”