Kaza Sinanbey mahallesi Ahmet Akyollu caddesi üzerinde meydana geldi.

İnegöl'den Alanyurt'a seyir halinde olan sürücü Nihal A. yönetimindeki 16 ADH 475 plakalı otomobil, yağış nedeniyle kontrolden çıkarak önünde seyreden sürücü Hayrettin S. yönetimindeki 16 S 6503 plakalı minibüse arkadan çarptı. Kaza sonucu otomobildeki yolcular Gürhan Ç.(27) ve Berrin Ç.(51) yaralandı.

Yaralılar kaza yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: Öznur Dede