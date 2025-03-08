

Sürücünün yakalandığı anlar amatör kameraya yansıdı.

İnegöl Emniyet Müdürlüğü Trafik Büro Amirliği ekipleri Ahmet Türkel Çevre Yolu üzerinde sürücülere yönelik uygulama yaptılar. Uygulama sırasında yavaşlayan bir sürücüsü, aniden hızlanarak kaçmaya başladı. Ekipler hızla kaçan 16 BCC 152 plakalı otomobilin peşine düştüler. Yaklaşık 10 kilometre süren kovalamaca sonucu araç, önü kesilerek durduruldu.

ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Polise direnen sürücü Ömer K.(45), etkisiz hale getirildi. Yapılan alkol testinde 3.50 promül alkollü olduğu tespit edilen sürücüye alkollü araç kullanmaktan 9 bin 267 TL cezai işlem uygulandı. Sürücünün ehliyetine 6 ay süreyle el konuldu. Araç çekici yardımıyla otoparka çekildi.

Kaynak: MURAT AVCI