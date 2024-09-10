İnegöl'de, Köfteci Aşçı Tatlıcı ve Benzerleri Odası tarafından alınan kararla simit ve poğaça fiyatlarına zam yapıldı. Yeni fiyat tarifesiyle birlikte, halkın günlük tüketiminde yer alan bu ürünlerde belirgin bir artış yaşandı.

Yapılan zam sonrası, 100 gramlık simit fiyatı 15 TL'ye yükselirken, aynı gramajdaki sade poğaça fiyatı da 15 TL oldu. Diğer poğaçaların fiyatları ise 20 TL'ye çıkarıldı. Bu artış, özellikle sabah kahvaltısında simit ve poğaçayı tercih eden vatandaşları doğrudan etkileyecek.

İnegöl'deki zam kararı, artan maliyetlerin fiyatlara yansıması olarak değerlendiriliyor. Özellikle un, yağ ve diğer girdi maliyetlerindeki yükselişin bu fiyat artışında önemli bir etken olduğu belirtiliyor. Vatandaşlar, bu artışın günlük bütçelerine yansımasından endişe duyarken, esnaf da maliyetlerin daha da yükselmesi durumunda ek zamların gelebileceğini ifade ediyor.

Simit ve poğaça, özellikle işçi ve öğrenciler arasında sıkça tercih edilen pratik ve uygun fiyatlı gıdalar arasında yer alıyordu. Ancak zam kararı sonrası bu ürünlerin fiyatlarının cep yakmaya başlaması, tepkilere neden oldu.

İnegölde simit ve poğaçaya zam geldi

İşte yeni fiyatlar;