Bursa, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nda, Yunan işgalinden kurtuluşunun 102. yıl dönümünü coşkuyla kutladı. Kutlamalar Setbaşı’ndan başlayıp Atatürk Caddesi’ne kadar süren bir kortej yürüyüşüyle başladı. Yürüyüş, Tarihi Belediye Binası'na şanlı Türk bayrağının asılmasıyla devam etti. Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, kutlamalara katılarak “Zaferin kutlu olsun Bursa’m” dedi.

Yürüyüş ve Kutlama Etkinlikleri

Kutlama etkinlikleri, Bursa Büyükşehir Belediyesi Bando Takımı eşliğinde yapıldı. Yürüyüşe Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, CHP İl Başkanı Nihat Yeşiltaş, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Doç. Dr. Ergül Halisçelik, genel sekreter yardımcıları, meclis üyeleri ve vatandaşlar katıldı. Yürüyüş sırasında katılımcılar, ‘Bursa’nın düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yılı kutlu olsun’ pankartını taşıyarak Türk bayrakları ve dövizlerle coşkulu bir şekilde yürüdü. Ayrıca, gazete dağıtıcıları tarafından ‘Hür Bursa Gazetesi Özel Sayısı’ dağıtıldı. Başkan Bozbey, Bursa’nın yöresel kıyafetleri giydirilen bir bebeği de kucağına alarak sevgi gösterisinde bulundu.

Yürüyüşün ardından açıklama yapan Başkan Mustafa Bozbey, 102 yıl önce Bursa’nın özgürlüğü için yaşanan coşkuyu yine yüreklerinde hissettiklerini belirtti. Bozbey, Bursa’nın özgürlük mücadelesini ve şanlı zaferini kutladıklarını ifade ederek, “Bursa’nın kalbi o günkü gibi özgürce ve hür olarak atıyor. Her sokakta yankılanan, her yürekte büyüyen halkımızın destanını kutluyoruz” dedi. Başkan Bozbey, Bursa’nın işgalden kurtuluşunun ulusal direnişin önemli simgelerinden biri olduğunu vurgulayarak, bu tarihi günün ortak geleceğe olan inancın bir sonucu olduğunu söyledi.

Atatürk’ün Bursa’ya Gelişi ve Etkileri

Bu yılki kutlamaların ayrıca anlamlı olduğunu belirten Bozbey, Cumhuriyet’in ilanından sonra Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün Bursa’ya gelişinin 100. yılını da anımsattı. Atatürk’ün Bursa’ya gelişiyle ilgili olarak, Atatürk’ün Cumhuriyet’i güçlendirecek çalışmalarda her zaman ileri saflarda olacağını vurguladığını hatırlatan Bozbey, bu adımların Bursa’nın modernleşme ve gelişme sürecini hızlandırdığını belirtti.

Kutlamalar, Büyükşehir Belediye Bandosu ve Bursa Mehteran Takımı’nın konserleri ile Tahtakıran Kılıç Kalkan ekibinin Orhangazi Parkı’ndaki gösterileriyle devam etti. Türkiye Muharip Gaziler Derneği Bursa Şubesi üyeleri, şehrin kurtuluşunu temsili olarak canlandırdılar. Tarihi Belediye Binası'nın önünde toplanan milis kuvvetleri, vatandaşlardan alkış aldı. İstiklal Marşı'nın okunması sırasında Tarihi Belediye Binası’ndaki Türk bayrağı, gaziler tarafından göndere çekildi. Milis kuvvetleri temsilcileri, Türk bayrağını öperek Başkan Mustafa Bozbey’e teslim etti. Başkan Bozbey, Vali Yardımcısı Rıza Gençoğlu ve Garnizon Komutan Vekili Veteriner Albay Murat Dülgar ile birlikte gazilere çiçek takdim etti. Program, Ulu Cami'den okunan kurtuluş selasıyla sona erdi.