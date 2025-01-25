İnegöl ilçesinde, ana isale hattında meydana gelen arıza nedeniyle 25 Ocak 2025 tarihinde 17:00 ile 02:00 saatleri arasında İnegöl merkez mahalleleri, Çeltikçi ve Cerrah mahallelerine su verilemeyecek. Gece 02:00'ye kadar su kesintisi yaşanacak. Arızanın erken tamamlanması durumunda, kesintinin süresiyle ilgili vatandaşlar bilgilendirilecektir.

Kesinti, yalnızca İnegöl merkez ve çevresindeki mahallelerle sınırlı olmayıp, aynı zamanda Kemalpaşa, Hamidiye, Mahmudiye, Sinanbey, Cuma, Yenice, Mesudiye, Orhaniye, Osmaniye, Burhaniye, Turgutalp, Süleymaniye, Çeltikçi, Cerrah, Hocaköy ve Akhisar mahallelerini de etkileyecektir.

Belediye, su kesintisinin süresiyle ilgili güncel bilgileri vatandaşlarla paylaşmaya devam edecektir. Vatandaşlar, daha fazla bilgi almak için 185 numaralı hattı arayarak bilgi alabilirler.