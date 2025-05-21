Yapılan açıklamaya göre, Orhaniye Mahallesi'nde meydana gelen ana vana arızası nedeniyle 21 Mayıs 2025 Çarşamba günü saat 09.00 ile 18.00 arasında su kesintisi yapılacak. Bu kesintiden Sinanbey, Orhaniye, Yenice, Cuma ve Mesudiye mahalleleri etkilenecek.

Öte yandan, müteahhit firma tarafından yürütülen yol geçişi çalışmaları nedeniyle Süleymaniye Mahallesi genelinde saat 09.00 ile 15.00 arasında su verilemeyecek.

Ayrıca, Turgutalp Mahallesi'nde devam eden kentsel dönüşüm çalışmaları sırasında ana hatta zarar verilmesi sebebiyle saat 09.00 ile 15.00 arasında su kesintisi yaşanacak. Bu kesintiden Turgutalp, Burhaniye ve Osmaniye mahalleleri etkilenecek.