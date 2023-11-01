Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatı sonrası İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 01.15’te Engin Polat ve Dilan Polat’a yönelik operasyon başlattı.

İstanbul merkezli 6 ilde yapılan operasyonlarda 43 adrese eş zamanlı baskın düzenlendi. Gözaltına alınan 14 kişi sağlık kontrollerinin ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne getirildi.



PARANIN İZİNİ BU YÖNTEMLE KAYBETMEYE ÇALIŞTILAR

Gece saatlerinde yapılan operasyonun detayları da ortaya çıkmaya başladı. MASAK raporuna göre Polat çifti elde ettikleri paraları 5 şirket üzerinden sahte fatura keserek aile üyelerinin hesaplarına yatırdı. Polat çiftinin bu yöntemle paranın izini kaybettirmeye çalıştığı tespit edildi.



GÖZALTI SAYISI 17’YE YÜKSELDİ

Sahte fatura kesilen paraların kaynağı ise henüz tespit edilemedi. Dilan Polat ve Engin Polat’a sorgusu sırasında sorulacak ilk sorunun ise paranın kaynağı olduğu öğrenildi. İfade işlemleri henüz başlamayan şüphelilerden Engin Polat ve Dilan Polat’ın en son ifadeye alınacağı öğrenildi. Alınan bilgiye göre gözaltı sayısı 17’ye çıktı. Hakkında gözaltı kararı bulunan şüpheli sayısının ise 30 olduğu öğrenildi.

Operasyon talimatının ise Engin Polat ve Dilan Polat’a ait şirketlerde yapılan incelemelerde elde edilen deliller sonrası verildiği ortaya çıktı. El koyulan dijitallerde ve evraklarda soruşturma için somut delil elde edildiği öğrenildi.

Engin Polat ve Dilan Polat’a suç gelirlerini aklama, vergi usul kanununa muhalefet, resmi belgede sahtecilik suçlarının dışında örgüt kurma ve yönetme suçunun da yöneltildiği öğrenildi.

Polat çiftinin evinde yapılan aramalarda 80 sayfa tapu ve faturaların da içerisinde bulunduğu doküman ele geçirildi. Firari olan şirket ortağı Zümrüt Yerebakan'ın evinde 10 bin dolar, Zekai Tepe'nin evinde 1 hard disk ve 350 mermi, Ahmet Gün'ün evinde ise 120 bin lira, 36 adet hesap dökümü ve 1 laptop ele geçirildi.

MASAK tarafından haklarında başlatılan incelemenin ardından tüm mal varlıklarına el konulan Dilan Polat ve Engin Polat çifti, sosyal medyadan ortak bir açıklama yayınladı. Yapılan açıklamada, "Ticaretimizi sürdürürken toplum önünde çeşitli insani ve dünyevi nedenlerden kaynaklı bir takım etik ve edebe ilişkin aşırılıklarımız, şımarıklıklarımız, gösterişlerimiz olmuştur. Bunlardan dolayı öncelikle Allah huzurunda mahcubiyetimiz, sizler karşısında da düşüncesizliklerimiz ve nezaketsizliklerimiz olmuştur. Bu özeleştiri sonrası kamuoyu önünde milletimizden özür dilemenin Allah karşısında da yeni bir yönelim içinde gösterişten ve aşırılılıktan uzak olmamız gerektiğinin bilinci içerisindeyiz" ifadeleri yer aldı.

Sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla gündeme gelen ve hakkındaki iddiaların ardından MASAK tarafından yapılan inceleme sonrasında Dilan Polat ve Engin Polat'ın tüm mal varlıklarına el konulmuştu. Vergi müfettişlerinin talebi üzerine Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca Polat çiftine ait 15 şirkette arama yapılması yönünde karar çıkarılmıştı. Yapılan aramaların ardından bir çok materyale el konulmuştu.