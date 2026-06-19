Olay, İnegöl’e bağlı kırsal Maden Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Ayşe K. (68), ormanlık alandan topladığı mantarları evinde pişirerek yedi. Bir süre sonra fenalaşan yaşlı kadın, yakınları tarafından özel araçla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisi’ne götürüldü.

Burada sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Ayşe K., daha sonra Dahiliye Servisi’ne yatırıldı.

Yaşlı kadının sağlık durumunun takip edildiği öğrenilirken, yetkililer vatandaşları doğadan toplanan ve türü bilinmeyen mantarların tüketilmemesi konusunda uyardı.