Yangın, Mahmudiye Mahallesi Çağdağ Sokak’ta bulunan 3 katlı binanın birinci katındaki dairede çıktı. İddiaya göre mutfakta yemek pişirmek için açık bırakılan ocak, bir süre sonra yangına sebep oldu.

Daireden yükselen dumanları fark eden çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, yangına kısa sürede müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı. Ekiplerin çalışması sonucu yangın diğer dairelere sıçramadan söndürüldü.

Yangında evde maddi hasar meydana gelirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.