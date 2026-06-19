Yangın, Mahmudiye Mahallesi Çağdağ Sokak’ta bulunan 3 katlı binanın birinci katındaki dairede çıktı. İddiaya göre mutfakta yemek pişirmek için açık bırakılan ocak, bir süre sonra yangına sebep oldu.

94B7A70A 1C3B 4586 9992 4F7D17A4F11DDaireden yükselen dumanları fark eden çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

Whatsapp Image 2026 06 19 At 17.52.50İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, yangına kısa sürede müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı. Ekiplerin çalışması sonucu yangın diğer dairelere sıçramadan söndürüldü.

Yangında evde maddi hasar meydana gelirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: MEHMET SEVİNÇ