Edinilen bilgiye göre Bursa Ankara karayolu üzeri Yeniköy Mahallesi mevkiinde seyir halinde olan Ömer O. (33) yönetimindeki 34 PM 8373 plakalı otomobil yağış nedeniyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetinin kaybolması sonucu orta refüjdeki bariyerlere çarptı.

Kaza sonucu sürücü yaralanmazken, otomobilde yolcu konumunda bulunan Nursel L.(22), İsmet Sercan A.(29) ile Ramazan K.(37) yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla alakalı soruşturma başlatıldı.