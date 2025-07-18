

İlan.gov.tr internet adresinde yer alan ilanlarda; İnegöl Sulh Hukuk Mahkemesi Satış memurluğu tarafından Bursa ili, İnegöl ilçesi, Hayriye mahallesi,132 ada, 341 parsel sayılı yüzölçümü 14 bin 777,91 m2’lik Tarım Alanı 1 milyon 600 TL, Bursa ili, İnegöl ilçesi, Karagölet mahallesi, 101 ada, 48 parsel sayılı yüzölçümü 9 bin 250 m2’lik Tarım Alanı 2 milyon 800 bin TL, Bursa ili, İnegöl ilçesi, Hayriye mahallesi,127 ada, 8 parsel sayılı yüzölçümü bin 781,72 m2’lik kırsal alanı yerleşim yeri 6 milyon 42 bin 100 TL, Bursa ili, İnegöl ilçesi, Hamamlı mahallesi, 101 ada, 52 parsel sayılı yüzölçümü 15 bin 200 m2’lik Tarım Alanı 10 milyon 750 bin TL ve Bursa ili, İnegöl ilçesi, Alibey mahallesi, 1832 ada, 42 parsel sayılı yüzölçümü 2 bin 436,09 m2’lik Tarım Alanları ve Kısmen Yerleşim Alanları 4 milyon 850 bin TL muhammen bedelle satışa çıkarıldı.

İşte o ilanlar;

Kaynak: ilan.gov.tr