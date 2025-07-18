AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman, 1999’da Öcalan’ın yakalanması ve FETÖ elebaşı Gülen’in ABD’ye gitmesi arasındaki ilişkiye dikkat çekerek, dış güçlerin Türkiye üzerindeki senaryolarını eleştirdi. Çözüm sürecinin bu kez farklı olduğunu vurguladı.“Türkiye’de seçim tarihinin anayasayla belli olduğunu belirten Yayman, "2028 dışında bir tarih yoktur; gündemde erken seçim yoktur” dedi.ANKARA (İGFA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman, Ekol TV’de katıldığı “Editör” programında, terörle mücadele, çözüm süreci, yeni anayasa ve erken seçim tartışmalarına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

1999’da PKK elebaşı Abdullah Öcalan’ın Kenya’da yakalanarak Türkiye’ye teslim edilmesiyle aynı dönemde FETÖ elebaşı Fetullah Gülen’in ABD’ye gittiğini hatırlatan Yayman, “Bir terör örgütünün kullanım süresi dolduğunda, başka bir örgüt devreye sokuldu. Türkiye bir terörist başını alırken, başka birini verdi. Aynı yıl Cumhurbaşkanımız Erdoğan cezaevine gönderildi. Bu tablo, dış güçlerin Türkiye üzerindeki operasyonel senaryolarını gösteriyor” dedi.

AK PARTİ’NİN BAŞARISI VE TOPLANTILAR

AK Parti’nin hafta sonu düzenlediği 32. Değerlendirme ve İstişare Toplantısı’na değinen Yayman, toplantıların interaktif geçtiğini, milletvekillerinin bakanlarla doğrudan görüşerek eleştirilerini dile getirdiğini belirtti. “AK Parti, iktidardaki muhalefettir. Başarımız, kendimizle yarışmamızdan geliyor” diyen Yayman, partinin 23 yıllık iktidarında siyasetin paradigmasını değiştirdiğini ve sessiz devrimler gerçekleştirdiğini vurguladı.

CHP’YE ELEŞTİRİ: “HALKTAN KOPUK, İKTİDARA GELEMEDİ”

CHP lideri Özgür Özel’in açıklamalarına yanıt veren Yayman, “CHP, 75 yıllık çok partili siyasi tarihte milletin oylarıyla tek başına iktidara gelemedi. Bu, halktan kopuk siyaset anlayışlarının sonucudur,” dedi. CHP’nin muhalefet yerine iç iktidar mücadeleleriyle meşgul olduğunu savunan Yayman, “Yerli ve milli muhalefet olmaları gerekir. CHP’nin tarih ve milletle sorunlu ilişkisi, devletin bekası gibi konularda ortak zeminde buluşamaması temel sorun” diye konuştu. Yayman, çözüm sürecinde CHP’nin daha aktif ve samimi rol üstlenmesi gerektiğini belirtti.

ÇÖZÜM SÜRECİ: “BU KEZ FARKLI”

Yayman, çözüm sürecinin geçmiş deneyimlerden farklı olduğunu ifade etti. “Türkiye, ret ve asimilasyon politikalarını bitirdi. PKK’nın dağda kalması için gerekçe kalmadı,” diyen Yayman, MHP lideri Devlet Bahçeli’nin desteğinin süreci güçlendirdiğini vurguladı. Sürecin anayasa değişikliği veya siyasi çıkar için değil, Türkiye’nin iç cephesini güçlendirmek için yürütüldüğünü belirtti. Erdoğan’ın “Kudüs ittifakı” kavramını tarihi bir vizyon olarak nitelendiren Yayman, bunun Türkler, Kürtler ve Araplar arasında kardeşlik köprüsü kurduğunu söyledi.

ERKEN SEÇİM GÜNDEMDE DEĞİL

Erken seçim tartışmalarını yersiz bulan Yayman, “Seçimler Anayasa’ya göre 2028’de yapılacak. Şu anda erken seçim gündemimizde yok” dedi.

AK Parti’nin önceliklerinin ekonomi, terörle mücadele ve toplumsal birlik olduğunu vurgulayan Yayman, “Bu süreç, milletin huzuru için yürütülüyor” diye ekledi.