Bursa'nın İnegöl ilçesinde faaliyet gösteren kafeye gece saatlerinde giren tek elli hırsız güvenlik kamerasına yakalandı. Şüphelinin soyduğu kafe sahibinden Ve çevredeki kafe sahiplerinden para yardımı da aldığı öğrenildi.

Olay saat 03.00 sıralarında Osmaniye mahallesinde faaliyet gösteren kafede meydana geldi. Kapalı olan kafeye giren çocuk şüpheli, işyerinin heryerini inceledi. Yazar kasayı açan şahıs, kasadaki 2500 TL'yi alıp kaçtı. Hırsızlık anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

YAKALANDI

Polis ekiplerince yakalanan 13 yaşındaki A.B. çıkardığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

SUÇ DOSYASI KABARIK

Tutuklanan şahsın, çok sayıda hırsızlık suçundan kaydının olduğu öğrenildi.

Kaynak: SEHER YAŞA