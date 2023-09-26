İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın, tefeci, insan ticareti ve nitelikli dolandırıcılık çetesi diye suçladığı Terkinler Çetesi’nin liderinin İnegöl’de kısa sürede büyük bir servete sahip olan A. T. olduğu öğrenildi. Peki çete lideri olmakla suçlanan A.T kim? Böyle büyük bir zenginliğe nasıl ulaştı? İşte cevabı…

İNEGÖL TARİHİNİN EN BÜYÜK OPERASYONU

1990’lı yılların başında İnegöl’e gelen, akabinde Atatürk Bulvarı üzerinde açtığı telefoncu dükkanından çete liderliğine uzanan sürecin aktörü olan baba N.T., İnegöl tarihinin en büyük operasyonlarından birinde 34 kişilik ekibiyle birlikte gözaltına alındı.

4 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON

Aylar süren teknik takibin ardından İnegöl merkezli düzenlenen operasyon, 4 ayrı ilde 450 jandarma ekibiyle eş zamanlı olarak yapıldı. Tefecilik, yağma, nitelikli dolandırıcılık ve insan ticareti gibi çok sayıda suçtan gözaltına alınan ekibin, ev ve işyerlerinde yapılan aramalarda ise çok sayıda silah, çek ve senet ele geçirildi. Operasyon kapsamında şahıslara ait 6 milyar değerindeki 31 şirkete el konulurken, bu şirketlere kayyum ataması yapıldı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın şehir eşkıyası nitelemesi yapması üzerine gözler A.T.’ye çevrildi.

İŞYERİNE EL KOYDULAR

Kaynaklardan alınan bilgilere göre Terkinler Çetesi, İnegöl’de çok sayıda şubesi olan fırın işletmesinden alacaklarını gününde tahsil edemediği gerekçesiyle bu işletmeye çökmesiyle gündeme geldi. İddiaya göre tefecilik yapan aile, para karşılığı imzalatılan senedi gününde ödemediği gerekçesiyle, tehdit ve şantaj yoluyla gözaltına alınan isimler arasında yer alan O.C. isimli fırın sahibinin işyerine el koydu.

O’NLARCA KİŞİ MALVARLIKLARINI KAPTIRDI

Adı tefeciye çıkan A.T. kısa sürede İnegöl’de tanınan bir isim haline geldi. Paraya sıkışan çok sayıda kişi, soluğu bu ismin yanında almaya başladı. Ancak Terkinler Çetesi’yle tanışan o’nlarca kişi aynı yöntemle malvarlıklarını birer birer kaptırmaya başladı.

TEFECİLİK, YAĞMA VE NİTELİKLİ DOLANDIRICILIK…

Bu sayede ilçede akaryakıt istasyonu, emlak, taşımacılık başta olmak üzere bir çok alanda 31 şirketlik dev bir servetin sahibi olan aile, gelen şikayetler üzerine emniyet ve jandarmanın yakın markajına girdi. Terkinler Çetesinden korkarak yurt dışına kaçan bazı iş insanlarının da şikayetçi olduğu öğrenilen aile, teknik takibe alındı. Aylar süren teknik takibin ardından ailenin sadece tefecilik, yağma ve nitelikli dolandırıcılık değil, insan ticaretine yönelik bazı yasa dışı faaliyetler içinde olduğu da saptandı. Savcılığın talimatı üzerine harekete geçen Jandarma ekipleri, şafak operasyonu ile Terkinler Çetesi’nin lideri A.T. başta olmak üzere baba ve kardeşinin de aralarında olduğu ilden toplamda 35 kişiyi gözaltına aldı.

Operasyon esnasında ev işyerlerinde yapılan aramalarda buzdolabı, çamaşır makineleri gibi çeşitli yerlere zulalanmış senet, çek ve silahlar bulundu.

Bursa’da sorgulanan zanlıların, gözaltında alınacak ifadelerinin ardından tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edilecekleri öğrenildi.