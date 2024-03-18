Son günlerde artan maliyetler nedeniyle birçok sektörde zamlar yapılıyor. Son olarak bu zamlara kuaför ve berberlerde eklendi. İnegöl Berberler ve Kuaförler Esnaf ve Sanatkarlar Odası, Bursa Esnaf Odalar Birliği'nin belirlediği yeni fiyat tarifesini erkek berberlerle paylaştı. Alınan güncel karara göre saç-sakal tıraşı ile birlikte saç yıkamanın toplam fiyatı 300 TL oldu.
İŞTE YENİ FİYATLAR
SAÇ SAKAL YIKAMA 300 TL
SAÇ KESİMİ 150 TL
SAKAL TIRAŞI 100 TL
SAÇ YIKAMA 70 TL
SAÇ YIKAMA- FÖN 120 TL
ENSE TEMİZLEME- BIYIK 70 TL
YÜZ – KULAK AĞDASI 130 TL
SAÇ BOYAMA 700 TL
CİLT BAKIMI – MASKE 200 TL
DAMAT TIRAŞI SERBEST
Bazı kuaförlerin işyerlerine astığı yüksek fiyat tarifesi ise tepki çekti.
SAÇ SAKAL YIKAMA 500 TL
SAÇ KESİMİ 250 TL
SAKAL TIRAŞI 150 TL
SAÇ YIKAMA 120 TL
SAÇ YIKAMA- FÖN 170 TL
ENSE TEMİZLEME- BIYIK 100 TL
YÜZ – KULAK AĞDASI 200 TL
SAÇ BOYAMA 1.000 TL
CİLT BAKIMI – MASKE 300 TL
DAMAT TIRAŞI SERBEST