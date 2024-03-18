Son günlerde artan maliyetler nedeniyle birçok sektörde zamlar yapılıyor. Son olarak bu zamlara kuaför ve berberlerde eklendi. İnegöl Berberler ve Kuaförler Esnaf ve Sanatkarlar Odası, Bursa Esnaf Odalar Birliği'nin belirlediği yeni fiyat tarifesini erkek berberlerle paylaştı. Alınan güncel karara göre saç-sakal tıraşı ile birlikte saç yıkamanın toplam fiyatı 300 TL oldu.

İŞTE YENİ FİYATLAR

SAÇ SAKAL YIKAMA 300 TL

SAÇ KESİMİ 150 TL

SAKAL TIRAŞI 100 TL

SAÇ YIKAMA 70 TL

SAÇ YIKAMA- FÖN 120 TL

ENSE TEMİZLEME- BIYIK 70 TL

YÜZ – KULAK AĞDASI 130 TL

SAÇ BOYAMA 700 TL

CİLT BAKIMI – MASKE 200 TL

DAMAT TIRAŞI SERBEST

Bazı kuaförlerin işyerlerine astığı yüksek fiyat tarifesi ise tepki çekti.

SAÇ SAKAL YIKAMA 500 TL

SAÇ KESİMİ 250 TL

SAKAL TIRAŞI 150 TL

SAÇ YIKAMA 120 TL

SAÇ YIKAMA- FÖN 170 TL

ENSE TEMİZLEME- BIYIK 100 TL

YÜZ – KULAK AĞDASI 200 TL

SAÇ BOYAMA 1.000 TL

CİLT BAKIMI – MASKE 300 TL

DAMAT TIRAŞI SERBEST