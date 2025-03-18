Kaza İnegöl'ün kırsal Muratbey mahallesinde meydana geldi. Ortaköy mahallesindeki fırından aldığı ramazan pidelerini iftarda yemek üzere Konurlar mahallesindeki evine seyir halinde olan Sürücü Nihat Y.(53) yönetimindeki plakasız traktör, sürücüsünün kontrolünden çıkarak 30 metrelik şarampole yuvarlandı. Araçta sıkışan yaralı, Muratbey mahallesi sakinleri tarafından kurtarıldı. Yaralı kaza yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Jandarma komutanlığı ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.