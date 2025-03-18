İnegöl Mahmudiye mahallesi Kasımefendi caddesi üzerinde faaliyet gösteren Acarbey kuaför iş yerinin sahibi Ziya Acar (31), yeni vinç alan arkadaşını aradı.

Farkındalık oluşturmak isteyen Acar, arkadaşının vincinin sepetine bindirdiği müşterisiyle 26 metre yüksekliğe çıktı.

Müşterisini Uludağ manzarası karşısında tıraş yaptı. O anları kayda alan kuaför, sosyal medya hesabından videoyu paylaştı. Video kısa sürede 2 milyon izlendi.



Açıklama yapan kuaför Ziya Acar, "11 yaşından beri içerisinde bulunduğum mesleği 20 yıldan beri icra ediyorum. Çıraklığından başladığım bu mesleğe kalfalık daha sonrasında ustalık olarak devam ediyorum. Yeni jenerasyona ayak uydurmak için farkındalık getirmek adına arkadaşımla geçenlerde oturuyorken muhabbet ederken vinç almıştı. Aldığı vinci aklıma güzel bir fikir geldikten sonra böyle bir video çekimi yapalım dedik. Sonra video çekimimiz güzel bir drone eşliğinde olduktan sonra sosyal medyamıza yükledik. Sosyal medyamıza yükledikten sonra kısa sürede milyonlar tarafından izlenince beğeni beğeni aldığımızı düşündük. Daha sonrasında güzel bir görseller ortaya çıktı. Yerden 26 metre yüksekliğine çıkmak kolay olmadı. İlk başta saçma geliyordu, daha sonrasında yukarısında daha farklı bir hava olduğunu hissettik. Farklı bakış açısıyla daha güzel görseller çıkarılabilirdi ama biz en güzelini çıkardık. 26 metre yükseklikte tıraş keyfi herkese nasip olmaz. Buradan tavsiye ederiz. Vincin üzerinde talep eden müşterilerimiz var. Bizi ne zaman tıraş edeceksin gibisinden söylemlerde bulunuyorlar. Taleplere göre açığız, tekrardan aynı videoyla karşınıza çıkabiliriz, yapabiliriz aynı videoları. Siz isteyin biz yapalım diyoruz biz bu işe. Meslek hayatımda videolar çekmedim. En farkındalığı bu oldu. Bundan sonrası için sürprizlere açık olalım diyoruz" dedi.